РИАМО - 17 янв. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос, останется ли он на своей должности в новом составе правительства РФ, Лавров подчеркнул, что пока ему поручено исполнять обязанности, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе пресс-конференции у Лаврова спросили, будет ли он и в дальнейшем главой МИД России.

«Сами понимаете, видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности, я исполняю», - сказал Лавров.

Лавров занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года.

Правительство России в полном составе ушло в отставку 15 января после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Новым председателем правительства РФ стал Михаил Мишустин.