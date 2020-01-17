РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске начнет производство спортивного пистолета «Аспид» на базе войскового пистолетного комплекса «Удав» в 2021 году, сообщается на сайте предприятия.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Госкорпорации Ростех совместно с Федерацией практической стрельбы России утвердил тактико-техническое задание на разработку 9х19-миллиметрового спортивного пистолета шифра «Аспид». Его разрабатывают на платформе пистолетного комплекса «Удав», который в сентябре 2019 года завершил этап опытно-войсковой эксплуатации», - говорится в сообщении.

Ресурс работы пистолета «Аспид» составит 25 тысяч выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов.

«Популярность стрелкового спорта в России растет: за последние пять лет число увлекающихся этой дисциплиной увеличилось в два раза. На данный момент завершается этап разработки технического проекта, и уже сейчас можно сказать, что «Аспид» станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 миллиметров. Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой продукции», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Новый спортивный пистолет разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный «Аспид» получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный «Аспид», кроме того, оснастят планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования. Он также получит магазин на 18 патронов.

Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов.