РИАМО - 17 янв. Время приема вызова скорой помощи в столице и время реагирования оператора сократились, в 2019 году проводилась работа по информатизации работы скорой, сообщил журналистам в пятницу главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

На ВДНХ проходит крупнейший форум в сфере здравоохранения столицы - XVIII ассамблея «Здоровая Москва».

«Мы развивали информационные технологии. Мы снизили практически до полутора минут время приема вызова. Мы снизили до трех секунд время реагирования оператора», - сказал Плавунов.

По его словам, в 2019 году велась плотная работа по информатизации работы скорой помощи.