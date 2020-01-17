РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец с 20 января будет проверять соблюдение правил проезда пешеходных переходов водителями, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов и тяжести их последствий, а также усиления профилактической работы, направленной на снижение уровня аварийности с участием пешеходов, с 20 по 26 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». В его рамках сотрудники Госавтоинспекции особое внимание будут уделять соблюдению водителями правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также правил перехода проезжей части пешеходами», – говорится в сообщении.

Посты и маршруты патрулирования сотрудников ДПС приближены к пешеходным переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к местам, где были наезды на пешеходов.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения: пешеходы должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Исключением же являются участки без разделительной полосы и ограждений, на которых в зоне видимости отсутствуют пешеходные переходы. В таких случаях пешеходу разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части», – отмечается в материале.

Водитель обязан остановиться и пропустить преходящих дорогу или только ступивших на проезжую часть пешеходов. В случае несоблюдения ПДД пешеходами предусмотрен штраф 500 рублей, водителями, не уступившими пешеходам дорогу, – 1,5 тысячи рублей.