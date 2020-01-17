РИАМО - 17 янв. Пожара в доме 24 по Пятницкой улице в столице не было, обстановка на месте спокойная, происходил процесс приготовления пищи, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«Улица Пятницкая, 24. Подразделения проверили информацию о слабом запахе дыма по указанному адресу, возгорания не обнаружено, происходил процесс приготовления пищи», — говорится в сообщении.

Обстановка на месте спокойная.

По данным открытых источников, по данному адресу находится ресторан.