РИАМО - 17 янв. Жители Москвы смогут увидеть через портал «Окно в город» крещенские купания, трансляция начнется в 18:00 18 января и завершится в 18:00 19 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году мы запускаем видеотрансляцию крещенских купаний в Москве на портале «Окно в город» уже в пятый раз», — сказал начальник управления городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

Благодаря порталу можно будет оценить загруженность площадок и понять, когда лучше окунуться в прорубь.

Так, трансляцию будут вести с пруда Бекет, парка Северное Тушино, Большого Воронцовского пруда, Строгинской поймы, Черневского пруда.

Площадки оборудовали безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Будут подготовлены горячие напитки, а также будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. На водоемах будут работать патрули правоохранителей.

Ожидается, что в этом году в купаниях на Крещение примут участие почти 200 тысяч жителей Москвы.

Крещение Господне отмечают 19 января. Крещение – это конец святок, которые начинаются в Рождество, 7 января.