РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Полицейские Подольска задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в повреждении покрышек колес четырех автомобилей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В ходе патрулирования сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городскому округу Подольск установили, что во дворе одного из домов на улице Рабочая неизвестный повредил покрышки колес четырех автомобилей иностранного производства. Общая сумма материального ущерба составила более 36 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 33-летний ранее судимый местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.