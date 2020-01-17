РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и Москве на 18 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе объявлено с 03:00 до 21:00 18 января. До 03:00 18 января оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень также объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

В Московском регионе 18 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами образуется туман. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — 0 – плюс 2.