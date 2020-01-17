РИАМО - 17 янв. Контрольный пакет акций АО «Мосметрострой» позволит столице более эффективно управлять компанией и решать задачи по строительству метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«У компании были определенные финансовые трудности, и, когда к нам поступило предложение о безвозмездной передаче в собственность города активов компании, мы согласились», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что полный контроль над компанией позволит более эффективно управлять ее активами, а также решать задачи по строительству метро.

По словам Хуснуллина, на данный момент идет работа по оценке финансового состояния компании и внутренних проблем. «Мосметрострой» не будут консолидировать с другими строительными организациями и компаниями города.

В начале декабря 2019 года департамент городского имущества Москвы стал собственником 51% акций АО «Мосметрострой».