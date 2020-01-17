РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. В микрорайоне Кузнечики Подольска установили купель для крещенских купаний диаметром 3,6 метра и теплое помещение для переодевания, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На площадке перед «Банями Алексеева» уже установили купель диаметром 3,6 метра. Построили две лесенки с поручнями для входа в воду и для выхода из нее. Ступеньки имеют противоскользящее покрытие. Также подготовили теплое помещение для переодевания общей площадью более 100 квадратных метров, в которой одновременно смогут переодеваться около 40 человек», – говорится в сообщении.

В помещении для переодевания предусмотрено восемь кабин, 30 стульев, вешалки для верхней одежды. После крещенских купаний всех желающих будет ждать горячий чай с баранками.

Во время купания на площадке будут обеспечены все необходимые меры безопасности – организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб.

Освятит воду в купели 18 января в 23:00 настоятель Никольского храма города Подольска священник Алексий Суриков. Погружение в крещенскую воду начнется сразу после обряда освящения и будет продолжаться до двух часов ночи.