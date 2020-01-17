РИАМО - 17 янв. В пятницу в столице воздух прогрелся до +4,3 градуса, что является новым рекордом для 17 января, установлению рекорда поспособствовало солнце, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 13 часов 17 января на станции ВДНХ температура достигла 4,3 градуса. Тем самым был установлен новый температурный рекорд этих суток. Прежний в 4,2 градуса держался с 1925 года», — говорится в сообщении.

Кратковременное прояснение и появление солнца способствовали установлению нового рекорда.