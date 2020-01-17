Акцию «Ледниковый период» проводят в Подмосковье с 2014 года. Принимая в ней участие, каждый житель региона через социальные сети может сообщить в Госжилинспекцию о сосульках и наледи на крышах домов и подъездов. С каждым годом количество участников акции растет, самых активных награждают весной. Как принять участие в акции «Ледниковый период» в 2020 году и каковы ее сроки, смотрите в инфографике РИАМО.