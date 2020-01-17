РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. Монтаж оборудования стоимостью более 80 миллионов рублей завершается в региональном сосудистом центре Мытищинской больницы, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

«Сейчас завершается монтаж современного оборудования стоимостью более 80 миллионов рублей. До конца января в региональном сосудистом центре планируется ввести в эксплуатацию вторую ангиографическую установку, а к началу февраля – новый компьютерный томограф. Оборудование было приобретено по поручению губернатора региона в рамках национального проекта «Здравоохранение», – отмечается в материале.

В нынешнем году приоритетным направлением работы сосудистого центра остается лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. За прошлый год в региональном сосудистом центре получили помощь более тысячи пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, было выполнено 35 тромбэкстракций и более 4 тысяч рентгенохирургических вмешательств. Также ежегодно в РСЦ проводят более 1,5 тысяч стентирований артерий сердца.

«Наша задача увеличить темпы, взятые еще в прошлом году. Новый ангиограф позволит нашим пациентам получать высокотехнологичную медицинскую помощь по месту жительства, а нам оказывать ее еще качественнее. В региональном сосудистом центре работают высококвалифицированные кадры. Продолжаются работы по установке и монтажу компьютерного томографа, тоже полученного в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его мы планируем запустить уже в начале февраля. При поддержке региональных властей будем и дальше развивать наш центр, поскольку и для нас, и для государства, одна из важнейших задач – снизить смертность от заболеваний системы крообращения и вовремя их диагностировать», – сказал главный врач больницы Андрей Третьяков.

Установка нового современного ангиографа позволит не только проводить еще больше диагностических и лечебных процедур, но и разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Таким образом, можно будет выполнять более сложные и длительные вмешательства, не теряя возможности своевременно оказывать помощь больным с неотложными состояниями.