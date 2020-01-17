РИАМО - 17 янв. В Москве появились три новых легковых эвакуатора, они меньше и маневренней, поэтому смогут эвакуировать нарушителей из самых труднодоступных мест, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Данные автомобили, в отличие от эвакуаторов других типов, обладают укороченной базой, что повышает их маневренность и позволяет эффективно использовать на городских улицах. Перемещение автомобиля такими эвакуаторами происходит методом частичной погрузки, поэтому если авто, которое нужно перевезти, стоит на ручном тормозе или оснащено полным приводом используются специальные тележки», - отмечается в материале.

Применять новые эвакуаторы будут для перемещения машин из труднодоступных мест — узких дворов или многоярусных паркингов. Кроме того, их будут использовать для эвакуации машин, попавших в ДТП.

Эвакуаторы АМПП не только перемещают нарушителей правила парковки на спецстоянки, но и оказывают помощь на дорогах.

«Сотрудники службы эвакуации «Московского паркинга» круглосуточно дежурят на улицах города, чтобы в случае необходимости прибыть на место происшествия по заявке экстренных служб и переместить поврежденные авто», - говорится в сообщении.

Поврежденные машины эвакуаторы АМПП перемещают совершенно бесплатно.