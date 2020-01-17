РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. В микрорайоне Климовск Подольска 18 и 19 января пройдет XI Всероссийский турнир по спортивно-бальным танцам на Кубок главы Подольск, в котором примут участие спортсмены из более 30 регионов России, сообщается на сайте администрации горокруга.

«XI Всероссийский турнир по спортивно-бальным танцам на Кубок главы городского округа Подольск состоится в Универсально-спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск в выходные 18 и 19 января. Активное участие в состязаниях примут спортсмены из более 30 регионов России в возрасте от 6 лет и старше. Они покажут свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах», – говорится в сообщении.

В рамках Кубка главы будет проходить и чемпионат Евро-Азиатского совета Российского танцевального союза по сольному исполнению девочек. Турнир проводится с целью популяризации бальных спортивных танцев как важного средства духовного и физического воспитания молодежи, а также приобщения населения к культурным ценностям.

XI Всероссийский турнир по спортивно-бальным танцам на Кубок главы городского округа Подольск пройдет в УСЦ «Юность» по адресу: микрорайон Климовск, проезд Юности, 1. Начало в 10:00, торжественное открытие в 19:00. Вход свободный.