РИАМО - 17 янв. Объявлен аукцион на аренду земельного участка в городском округе Воскресенск для размещения постоянных или временных гаражей, торги пройдут в электронном формате, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Начальная цена аренды земельного участка составляет 54 850 рублей. Земельный участок предусматривает размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, в том числе многоярусных. Срок аренды - девять лет», - говорится в сообщении.

Площадь участка составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Он расположен по адресу: деревня Золотово, улица Полевая, участок 6А.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 3 февраля.