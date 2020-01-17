РИАМО - 17 янв. Пьяная ссора двух знакомых в Бронницах закончилась поножовщиной, раненого мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 16 января в 02:05 из дома на улице Советской в Бронницах бригадой скорой помощи с ранениями брюшной полости госпитализирован мужчина 1974 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел знакомый пострадавшего 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данный конфликт произошел в ходе распития алкогольных напитков.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».