РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Жители Подольска смогут получить святую воду в Троицком соборе с 18 по 27 января, раздача воды в праздничные дни будет вестись по особому графику, сообщается на сайте собора.

Крещение отмечают 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно в главном храме Подольска – Троицком соборе – в праздничные дни будет раздаваться святая вода.

«Так, 18 января воду можно будет получить с 11:30 до 16:30 и с 20:00 до 00:00, а 19 января начало ночного богослужения с чином великого освящения воды начнется в 1:00, святую воду будут раздавать с 4:45 до 6:15, ранее богослужение с чином великого освящения воды начнется в 6:30, воду будут раздавать с 8:45 до 10:00., позднее богослужение пройдет с 9:30, после него святую воду будут раздавать с 11:45 до 16:30 и с 18:15 до 20:00», – говорится в сообщении.

20 января во время празднования Собора пророка и Крестителя Иоанна святую воду раздадут с 12:00 до 16:30. В период празднования Богоявления с 21 по 25 января святую воду раздают с 11:00 до 16:30. 26 января святую воду раздадут с 13:00 до 16:30. 27 января во время праздника Святого Богоявления святую воду раздадут с 11:00 до 16:30.

Освящать и раздавать воду будут во всех храмах округа с 18 по 27 января после литургии. Во время богослужений святую воду не раздают.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник, обычно в купели в храме, и в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях. Верующие начинают купаться вечером 18 января после освящения воды.