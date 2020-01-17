РИАМО - 17 янв. Московские следователи начали проверку информации о том, что в столичной школе подросток ударил учительницу, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, в одной из московских школ, которая находится на юго-западе Москвы, между учительницей и подростком произошла конфликтная ситуация, в ходе чего подросток ударил преподавателя.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье», - сказала Иванова.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.