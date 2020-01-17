РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 янв. Храмы в Королеве 18 и 19 января будут открыты до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

18 и 19 января православный мир отмечает Крещение Господне. По традиции, в эти дни в храмах города пройдут праздничные службы, можно будет набрать освященную воду.

«В храмах Королева праздничные мероприятия продлятся два дня. Открыты храмы будут до 21:00. В Богородицерождественском храме 18 и 19 января раздача воды пройдет с 12:00 до 21:00. Также в эти дни пройдут Великое повечерие и Божественная литургия», – говорится в сообщении.

В Троицком храме 18 января в 18:00 начнется Навечерие, в 22:00 состоится исповедь, раздача воды пройдет с 10:00 до 21:00. 19 января также пройдут навечерия и литургия, воду можно набрать с 2:00 до 3:00 и с 10:00 до 21:00.

До 21:00 в субботу и в воскресенье можно получить освященную воду в храме Серафима Саровского и Храме Новомучеников и Исповедников Российских.

В храме Космы и Дамиана 18 января пройдут Божественная литургия и в 17:00 начнется Всенощное бдение. 19 января в 6:40 и 9:40 состоится Божественная литургия.

В храме Владимира священномученика 19 января в 11:30 пройдет водосвятный молебен.

В Елизаветинском храме 18 января состоится Всенощное бдение, водосвятие пройдет 19 января в 8:00. Водосвятие состоится в храме преподобного Сергия Радонежского и мученика Валентина.

18 января в 7:30 и 19 января в 8:30.