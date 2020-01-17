РИАМО – 17 янв. Сервис «Яндекс.Маркет» самым популярным смартфоном в России назвал Xiaomi Redmi Note 7, сообщает Газета.ru.

Аналитики изучили спрос на смартфоны и определили самые популярные модели и производителей.

«Самыми популярными производителями в прошлом году стали Xiaomi (30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%)», - отмечается в материале.

За Xiaomi Redmi Note 7, ставшим лидером среди смартфонов, следует Samsung Galaxy A50. На третьем месте расположился Apple iPhone Xr.

Также в число популярных устройств вошли Xiaomi Redmi 6A, Honor 8X, Samsung Galaxy S10e.

При этом только 3% пользователей сервиса «Яндекс.Маркет» интересовались кнопочными телефонами.