РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ) на 200 коек в Подольске построили более чем на 40%, на приобретение диагностического и лечебного оборудования выделено более 280 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске на улице Высотной идет строительство ФДРЦ на 200 коек. Разрешение на строительство медицинского объекта выдано Минстроем Подмосковья. Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой, которая утверждена Минэкономразвития России.

«Строительство федерального детского реабилитационного центра ведется в соответствии с графиком. В настоящее время работы выполнены более чем на 40%. В основных корпусах здания завершены строительные работы по созданию теплового контура, в два корпуса уже подано тепло, ведутся внутренние отделочные работы. На приобретение современного диагностического и лечебного оборудования выделено более 280 миллионов рублей. На работу в новое учреждение здравоохранения планируется принять более 300 врачей и медперсонала высокой квалификации», – говорится в сообщении.

«Федеральный детский реабилитационный центр станет еще одним важным социальным объектом в нашем городском округе. Не случайно ему отдана одна из лучших городских территорий. Учреждение позволит повысить качество оказания реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями за счет внедрения современных технологий и методов реабилитации, снизить показатель детской инвалидности, поможет детям успешно интегрироваться в общество. Пройти реабилитацию здесь смогут не только юные жители Подольска, но и всех регионов России. ФДРЦ располагается вблизи федеральных и региональных дорог и автобусных маршрутов. Благодаря тому, что центр возводится рядом с лесопарком «Дубки», пациенты смогут совершать прогулки на территории парка», – сказал глава Подольска Николай Пестов.

В этом уникальном учреждении будут проходить лечение дети от 0 до 17 лет, страдающие редкими заболеваниями, а также болезнями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В отдельном корпусе предусмотрено размещение родителей для самых маленьких пациентов. Общая площадь пятиэтажного здания детского реабилитационного центра составит более 45 тысяч квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.