РИАМО - 17 янв. Пьяная ссора двух мужчин в поселке Софрино Пушкинского городского округа переросла в поножовщину, пострадавшего госпитализировали с ранением груди, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«15 января в 18:25 из квартиры на улице Заводской в поселке Софрино Пушкинского городского округа с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1958 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники отдела уголовного розыска за совершенное преступление доставили в отдел полиции знакомого пострадавшего 1968 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».