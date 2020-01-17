РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска 18 января проверят водителей округа на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует о проведении на территории обслуживания 18 января профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет», – говорится в сообщении.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть уже ранее лишенным права управления, то он несет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.