РИАМО - 17 янв. На нескольких улицах Москвы в связи с праздничными мероприятиями Крещения Господня будет ограничено движение автотранспорта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения будут действовать в период с 18:00 18 января до 06:00 19 января», - отмечается в материале.

Так, будет ограничено движение по Санаторной и Тютчевской аллеям, перекрыт въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд №6718. Также будет закрыт въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу в сторону Мещерского проспекта. Сам Мещерский проспект перекроют на отрезке от Воскресенской до Прудовой улицы.

В случае осложнения дорожной ситуации в городе могут быть введены и другие перекрытия.

Традиционно Крещение отмечается 19 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. Кроме того, по поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

В Москве для традиционных крещенских купаний подготовили 46 площадок.