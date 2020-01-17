РИАМО - 17 янв. Управляющая компания «Гранель ЖКХ» выбрана обслуживающей организацией корпуса №13 жилого комплекса «Новокосино-2» в подмосковном Реутове по итогам голосования собственников помещений, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Более 800 семей, являющихся собственниками помещений корпуса №13 жилого комплекса «Новокосино-2», выбрали «ГранельЖКХ» своей обслуживающей организацией. Более 50% жителей отдали свой голос за управляющую компанию ГК «Гранель», который вел достройку объекта», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, корпус №13 жилого комплекса «Новокосино-2» был введен в эксплуатацию в начале декабря 2019 года. Строительство дома началось в 2013 году. Первоначальная сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на конец 2015 года, но из-за отсутствия финансирования у застройщика ООО «ЭкспертСтрой» строительство велось с отставанием от графика. Для завершения строительства правительством Московской области был найден инвестор – ГК «Гранель».

Управляющая организация ООО «ГранельЖКХ» осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации, техническому и санитарному содержанию многоквартирных домов. В штате компании работает более 50 человек. Генеральным директором «ГранельЖКХ» является Радик Гайнуллин, руководящий организацией более восьми лет.

Таким образом, компания «ГранельЖКХ» стала девятой управляющей организацией, ведущей свою деятельность на территории городского округа Реутов.