РИАМО - 17 янв. С 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года московский аэропорт Домодедово обслужил более 1,3 миллиона пассажиров, что на 7% больше показателей аналогичного периода предыдущего года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Как и прогнозировали эксперты аэропорта Домодедово, повышенным спросом пользовались рейсы в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

В эти города перелеты совершили 183 тысячи пассажиров. Более динамично растущими внутренними направлениями оказались Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону. Пассажиропоток по этим направлениям увеличился на 24 тысячи человек, по сравнению с праздничным периодом прошлого года. Также на 6% вырос общий трафик на внутренних маршрутах.

На международных воздушных линиях самыми популярными городами в новогодние праздники стали Мюнхен, Дубай и Анталья. Пассажиропоток на них превысил 100 тысяч путешественников.

Всего на международных линиях пассажиропоток аэропорта увеличился на 9%. Наибольший прирост трафика зафиксирован на рейсах в Анталью, Доху и Стамбул — плюс 20 тысяч пассажиров к аналогичному периоду предыдущего года.