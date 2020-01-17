РИАМО - 17 янв. Российский певец Дима Билан выложил в своем Instagram-аккаунте фотографию, где его нога забинтована, а он находится на каталке в больнице, сообщает Газета.ru.

«Снимок сделан перед операцией по удалению из сломанной ноги титановой пластины с девятью шурупами», - говорится в посте.

Билан сказал, что отпуск, который был у него в январе, он потратил на подготовку к операции и на восстановление после нее.

Певец уточнил, что все его выступления пройдут, как и было запланировано, так как в конце месяца он сможет уже полноценно передвигаться.

Билан рассказал, что время срастания кости было трудным для него. Особенно тяжко было артисту проводить выступления, когда ему приходилось прибегать к помощи трости, в том числе в шоу, где были использованы подвесы и полеты. Не избежал певец проблем и в быту.

В прошлом году Билану пришлось перенести две операции, которые проводились на сломанной ноге.