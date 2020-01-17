РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. В подмосковном Домодедове выбрали нового председателя общественного совета при УМВД по Домодедову, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

Основной задачей первого заседания общественного совета в новом составе было избрание нового председателя совета, его заместителя и секретаря, а также подведение итогов работы за 2019 год и утверждение плана совместных мероприятий на 2020 год.

"Голосованием участников председателем был избран Евгений Сафонов, заместителем председателя – Ирина Машукова, а секретарем – Надежда Щеглова", – говорится в сообщении.

Новый председатель общественного совета - директор филиала РГГУ; заместитель – представитель уполномоченного по правам человека Московской области в городском округе Домодедово; секретарь – член Общественной палаты городского округа Домодедово.

«После голосования были озвучены результаты работы по итогам 2019 года. Деятельность общественников за прошедший год была признана удовлетворительной, обозначены направления работы, в которых достигнуты определенные успехи, а также проблемы, которые необходимо решить», – добавляется в сообщении.

В завершение мероприятия начальник УМВД по городскому округу Домодедово Юрий Бойко поблагодарил собравшихся за проделанную работу и по просьбе председателя общественного совета пригласил всех на ознакомительную экскурсию по новому зданию Управления.

На заседании также присутствовали Алексей Сизинцев – настоятель Христорождественского храма микрорайона Барыбино, Виктор Лукин – пенсионер МВД России, Юрий Дремов – депутат совета депутатов городского округа Домодедово, Алексей Кирин – руководитель общественной организации «Боевое братство», Владимир Шакуров – руководитель ЗАО «Мособлстройтрест-11», Фуад Султанов – председатель местной Татарской национальной-культурной автономии и другие участники.