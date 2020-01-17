РИАМО - 17 янв. Сильных морозов не будет в столице в крещенскую ночь, температура опустится всего до минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу в Москве температура составляет плюс 3 градуса. В выходные дни облака будут рассеиваться, поэтому по ночам возможны заморозки.

«В крещенскую ночь до минус 2 градусов, но это почти на 10 градусов выше нормы. А с началом новой недели на Русскую равнину станет прорываться очередная порция согретого Гольфстримом воздуха», - говорится в сообщении.

С 20 января температура в мегаполисе снова начнет повышаться. Также увеличится вероятность выпадения осадков.

Крещение Господне отмечают 19 января. Крещение – это конец святок, которые начинаются в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

В городе будут оборудованы 46 площадок для купаний. Их сделают с учетом аномально теплой погоды, которая стоит в городе этой зимой. Заходы сделают не со льда, а с берега или пирса. Площадки оснастят противоскользящим покрытием, раздевалками, туалетами, пунктами обогрева и питания.