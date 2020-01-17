РИАМО - 17 янв. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) в ближайшее время смогут расплачиваться за поездки при помощи смартфона, бесконтактную оплату планируют подключить к турникетам и валидаторам в 2020 году, сообщил в пятницу журналистам директор по развитию диаметральных маршрутов «Центральной ППК» (ЦППК) Артем Царев.

«Это одна из важных пользовательских функций, которая, безусловно, заложена в МЦД. Сейчас ведутся работы по запуску этого функционала. Это система, когда можно приложить телефон к турникету или к валидатору, если на станции валидатор. Даже необязательно иметь карту «Тройка», достаточно просто иметь телефон с функцией бесконтактной оплаты. Это запустится в ближайшее время, в этом году», - сказал Царев.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Уже за первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить порядка 20 станций Московского метрополитена.

МЦД – это масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. Тарифная система МЦД и возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК позволяют пассажирам экономить на проезде: при поездках по Москве экономия составит до 50%, а пассажиры из Подмосковья в границах МЦД могут экономить до 75% при оплате картой «Тройка».

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