РИАМО - 17 янв. Единороссы помогли благоустроить подъезд дома по улице Октября в подмосковном Реутове, по просьбе проживающего в доме инвалида-колясочника модернизировали откидной пандус, сообщил муниципальный руководитель партийного проекта «Единая страна-Доступная среда» Геннадий Коконин.

«В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» к моему коллеге Дмитрию Чиркину обратился инвалид-колясочник с просьбой уложить резиновое покрытие на полозья откидного пандуса в подъезде дома №8 по улице Октября. В результате, резиновое покрытие было уложено на полозья откидного пандуса», – сказал Коконин.

Он напомнил, что в рамках реализации партпроекта члены и сторонники партии в Реутове не только отвечают на запросы жителей, но и сами организуют рейды с целью выявления мест пока еще не достаточно приспособленных для маломобильных групп населения.

«Некоторые категории жителей города являются маломобильными и не могут пользоваться стандартной лестницей. Для них предусмотрена установка конструкций, позволяющих попасть в подъезд без лишних усилий. Местное отделение партии работает в тесном контакте с депутатами реутовского совета депутатов, с исполнительными подразделениями администрации города, стараясь оперативно реагировать на обращения жителей муниципалитета, помогая им решать вопросы и держать на контроле сроки и качество выполняемых работ», – сказал Коконин.

Он также напомнил, что партийный проект «Единая страна – доступная среда» в соответствии с положением не ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры, но включает в себя также доступность социальных институтов, образования, работы, информации, возможность участия в культурной, творческой, спортивной жизни.

Всего в России насчитывается более 13 миллионов человек с инвалидностью, и их окружает множество проблем, связанных с реализацией прав и основных свобод человека в связи с физическими, коммуникационными и психологическими барьерами в обществе.