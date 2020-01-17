РИАМО - 17 янв. В этом году в 11 городских округах Подмосковья сделают ремонт в зданиях 16 детских садов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье в 2020 году будут отремонтированы 16 детских садов. На работы выделено свыше 600 миллионов рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что ремонт объектов пройдет в городских округах Долгопрудный, Волоколамский, Одинцовский, Лотошино, Егорьевск, Серпухов, Электросталь, Балашиха, Лыткарино, Солнечногорск, Ступино.

По словам Каклюгиной, особый акцент делается на развитии дошкольного образования. Ежегодно прирост воспитанников дошкольных учреждений региона составляет более 20 тысяч детей, поэтому необходимо как открывать новые объекты, так и ремонтировать уже имеющиеся.

Она отметила, что комфортными и современными важно сделать все дошкольные учреждения, так как ребята проводят там много времени.