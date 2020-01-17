РИАМО - 17 янв. Солнечная и по-весеннему теплая погода ожидает москвичей на предстоящих выходных, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе, обусловит в центре Русской равнины погоду, соответствующую климатическим показателям первых весенних дней. На голубом небосводе между белыми облаками появится солнце», – говорится в сообщении.

На территории столицы погода будет, как в начале весны. Температура ожидается от 0 до плюс 3 градусов. Осадков не прогнозируется. Также ночью возможны заморозки.