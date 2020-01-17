РИАМО - 17 янв. Вечер отдыха «Любимые ритмы» для пенсионеров состоится в подмосковном Орехово-Зуеве 26 января, сообщается на странице центра культуры и досуга «Мечта» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках программы «Активное долголетие» центр культуры и досуга «Мечта» приглашает людей старшего возраста на вечер отдыха «Любимые ритмы». Это место для дружеских встреч, познания новых сторон жизни, которые дают духовное и физическое здоровье. У нас вы сможете завязать интересные знакомства, которые обогащают жизнь пожилых людей, делают ее насыщенной и увлекательной. Все это ведет к здоровью и долголетию», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, встреча состоится в центре культуры и досуга «Мечта» по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А. Мероприятие пройдет 26 января, начало в 17:00. За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8(496)425-12-64 и 8(977)770-70-20. Вход бесплатный.