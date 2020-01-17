РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. Выставка сельскохозяйственной птицы и кроликов пройдет в городе Мытищи 25 и 26 января, сообщается в Instagram-аккаунте Контрольного управления администрации округа.

«25 и 26 января 2020 года с 11:00 до 17:00 во Дворце молодежи в Мытищах проводится ежегодная выставка сельскохозяйственной птицы и кроликов «Гордость России». Вниманию зрителей будут представлены более 20 отечественных и зарубежных пород кур. Кролиководы представят более 10 пород кроликов. Выставка будет интересна как профессионалам, так и любителям животных. Зрители в режиме реального времени увидят момент рождения цыплят из яйца», – говорится в сообщении.

На выставке будут проведены конкурсы и познавательные экскурсии. Вход свободный. Мероприятие пройдет по адресу: город Мытищи, улица Силикатная дом 12 МБУ «Дворец молодежи».