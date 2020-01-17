РИАМО - 17 янв. До Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта Шереметьево (терминалы В и С) будет построена железная дорога, работы уже начаты и проводятся в два этапа, говорится в сообщении пресс-служба МЖД.

До начала 2022 года в рамках первого этапа будет возведена железная линия длиной 8 километров с новой станцией Шереметьево-1. Также рабочие построят три приемоотправочных пути, двухпутные и однопутные участки, две эстакады.

«На первом этапе будет построена ветка железной дороги, которая соединит между собой терминалы D, E, F и B, C. Это позволит организовать движение электропоездов между Северным и Южным терминальными комплексами», – отметил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Сейчас строители создают земляное полотно и почти на 90% возвели первую эстакаду, также строится вторая эстакада и терминальный комплекс с двумя платформами, кассовыми и турникетными залами. Терминал в будущем соединят с существующим надземным пешеходным переходом, связывающим терминал В с парковкой.

По завершению первого этапа строительства будут запущены поезда-шаттлы из Южного терминального комплекса (ЮТК) в Северный, которые будут прибывать каждые 15 минут.

После этого строители в рамках второго этапа соединят новую линию с Савеловским направлением Московской железной дороги, но прежде построят двухпутную соединительную линию от станции Шереметьево-1 до остановочного пункта Шереметьевская и дополнительные пути на участке Москва – Лобня в рамках реализации проекта МЦД-1 «Белорусско-Савеловский».

После проведения всех работ пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в аэропорт Шереметьево вырастет до 72 пар поездов в сутки с 38 существующих, из столицы поезда в воздушную гавань будут отправляться в тактовом режиме каждые 15 минут.