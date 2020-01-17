РИАМО (МЫТИЩИ) – 17 янв. Почти 20 тысяч тонн макулатуры собрали в городском округе Мытищи за прошедший год, сообщается в Instagram-аккаунте Контрольного управления администрации округа.

Мытищи заняли третье место в традиционном экомарафоне «Переработка» под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!», который завершился в декабре прошлого года и проходил в виде соревнования между округами. В нем участвовали жители Подмосковья, управление администрации городского округа, учреждения образования, спорта и культуры, работники предприятий и обычные граждане.

«Точки сбора ненужной бумаги были организованы на базе территориальных управлений округа. Нововведением стала установка у ДК «Яуза» при поддержке МКУ «Леспаркхоз» спецконтейнера, куда уже за 10 дней до начала акции жители могли приносить макулатуру в любое удобное время. Центральное событие по сбору бумаги состоялось у Дворца культуры 21 ноября прошедшего года. Силами мытищинцев наш городской округ собрал 19 800 тонн макулатуры. Больше всего собрал детский сад №75 «Аленький цветочек», его рекорд – около 2,5 тонны», – говорится в сообщении.

В последние два года Мытищи традиционно в числе победителей. Непосредственным организатором акции в округе является контрольное управление окружной администрации.

«Мы уже три года занимаем передовые места в этом марафоне. Большое спасибо мытищинцам за неравнодушие. Сегодня мы заняли третье место в области и получили сертификат на 59 500 экобаллов. Баллы мы обменяем на саженцы цветущих растений ­– сирени и жасмина и передадим в те учреждения, которые проявили наибольшую активность», – сказал начальник контрольного управления Сергей Покатило. ­