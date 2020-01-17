РИАМО - 17 янв. В приложении «Яндекс.Такси» клиенты из семи городов России, в том числе из столицы, уже могут заранее заказать поездку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Яндекс.Такси».
«Интервал предварительного заказа - от 30 минут до двух дней», - сказал собеседник агентства.
По его словам, новая функция в приложении стала доступна для пассажиров, которые пользуются тарифами «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima «Яндекс.Такси».
Он уточнил, что данная услуга начала тестироваться в российской столице, а также в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Сочи.
Для того, чтобы сделать предзаказ такси, пассажиру нужно выбрать в пожеланиях к заказу такси раздел «Запланировать поездку». После клиент должен ввести дату и время, в которое он ожидает машину. Поиск свободного автомобиля такси начнется незадолго до начала запланированной поездки.
Когда клиент оформляет предзаказ, то ему будет показана примерная стоимость услуги. Точная сумма, которую нужно будет заплатить водителю, появится в приложении, когда будет найден автомобиль на заказ.
Оплатить предзаказанную поездку пассажир сможет как картой, так и наличными. Новая функция также будет доступна корпоративным клиентам сервиса и пользователям семейного аккаунта «Яндекс.Такси».
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Водитель будущего
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
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