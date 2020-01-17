РИАМО - 17 янв. В приложении «Яндекс.Такси» клиенты из семи городов России, в том числе из столицы, уже могут заранее заказать поездку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Интервал предварительного заказа - от 30 минут до двух дней», - сказал собеседник агентства.

По его словам, новая функция в приложении стала доступна для пассажиров, которые пользуются тарифами «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima «Яндекс.Такси».

Он уточнил, что данная услуга начала тестироваться в российской столице, а также в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Сочи.

Для того, чтобы сделать предзаказ такси, пассажиру нужно выбрать в пожеланиях к заказу такси раздел «Запланировать поездку». После клиент должен ввести дату и время, в которое он ожидает машину. Поиск свободного автомобиля такси начнется незадолго до начала запланированной поездки.

Когда клиент оформляет предзаказ, то ему будет показана примерная стоимость услуги. Точная сумма, которую нужно будет заплатить водителю, появится в приложении, когда будет найден автомобиль на заказ.

Оплатить предзаказанную поездку пассажир сможет как картой, так и наличными. Новая функция также будет доступна корпоративным клиентам сервиса и пользователям семейного аккаунта «Яндекс.Такси».