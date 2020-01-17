РИАМО - 17 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками «Активного долголетия» проехал на экскурсионном автобусе.

В поездку губернатора пригласила жительница Красногорска Светлана Шалаева во время прямого эфира на телеканале «360». Для участников проекта была организована экскурсия в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».

«В новогодние праздники здесь был аншлаг - выставки, которые мы в «Новом Иерусалиме» открыли, очень популярны. В музей приезжают и наши жители, и гости со всей страны», - сказал Воробьев во время поездки.

Он уточнил, что для участников регионального проекта «Активное долголетие» на этот год запланирована программа во всех муниципалитетах.

«Нам очень важно, чтобы вы сами говорили, куда хотите поехать на экскурсии. Будем развивать все, что связано с активным образом жизни, в спорткомплексах мы выделили старшему поколению время для занятий», - добавил губернатор.

Он также поблагодарил участников областного проекта за активную позицию и то, что они подают пример для остальных - все больше людей вливаются в это движение.

Участники «Активного долголетия» смогли посетить выставку «Цвет. 90 шедевров Подмосковья». Они увидели произведения таких выдающихся художников, как Иван Айвазовский, Наталья Гончарова, Виктор Васнецов, Василий Верещагин, Иван Шишкин и многих других.

«Мне очень приятно, что Андрей Юрьевич откликнулся на мое предложение и поехал с нами на автобусе. Здорово, что есть такой проект, у меня знакомые теперь занимаются танцами и пением. Мы очень благодарны за посещение этой редкой выставки, на которой собраны лучшие экспонаты со всех музеев Подмосковья», - отметила Шалаева.

В Красногорске более 2 тысяч человек являются участниками проекта «Активное долголетие», который стартовал в октябре прошлого года по поручению губернатора. Для них организованы бесплатные физкультурные и творческие занятия, компьютерные курсы. Еженедельно проходят экскурсии, для этого пенсионерам представляется специальный автобус, который сопровождают медицинский и социальный работники.

Также в рамках проекта в поликлиниках организован единый день «Активного долголетия».

5 февраля в Красногорске появится клуб «Активного долголетия», в котором разместятся бассейн, спортивный и танцевальный залы, кружки, кафе. В прошлом году в Московской области такие центры открылись в Долгопрудном, Королеве, Лотошине, Одинцове, Реутове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Видном. В настоящее время проект насчитывает более 40 тысяч участников старшего поколения.