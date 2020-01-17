РИАМО - 17 янв. В столичном аэропорту Шереметьево в пятницу открылся новый пассажирский терминал С, который представляет собой семиэтажное здание площадью более 127 тысяч квадратных метров, передает корреспондент РИАМО.

Строительство нового терминала длилось почти три года, с апреля 2017-го.

«Получив новый терминал, аэропорт переходит в новое качество. Соединяются внутренние и международные перевозки. И свое дальнейшее развитие он будет продолжать за счет средств, которые будут получены за счет своего функционирования. Это очень важно», - сказал заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов добавил, что Шереметьево играет огромную роль в жизни Московского региона.

«Он (аэропорт – ред.) связывает его (региона – ред.) жителей с городами России, ближнего и дальнего зарубежья, обеспечивает деловые и туристические поездки граждан, способствует развитию экономики и социальной инфраструктуры Подмосковья. И сегодня крупнейший аэропорт России получает в свое распоряжение прекрасный, оборудованный по последнему слову техники терминал, который значительно расширит его пропускную способность – сразу на 20 миллионов пассажиров в год», - добавил Брынцалов.

Он отметил, что открытие терминала – существенный вклад в развитие экономики Подмосковья. Это также актуально в контексте послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в части повышения инвестиционной привлекательности, создания рабочих мест.

«В трехлетнем бюджете Подмосковья заложено 6,5 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры, прилегающей к аэропорту», — добавил председатель Мособлдумы.

Брынцалов также вручил от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодарность за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие дорожно-транспортного комплекса региона генеральному директору аэропорта Михаилу Василенко.

Пропускная способность нового терминала составляет до 20 миллионов пассажиров в год. При этом пропускная способность самого аэропорта увеличилась до 80 миллионов пассажиров ежегодно, что делает Шереметьево с шестью терминалами крупнейшим по площади аэровокзальным комплексом России.

К услугам пассажиров в терминале С представлены четыре бизнес-зала, VIP-зал, а также зал для сна и отдыха.

Для пассажиров с детьми есть комната матери и ребенка площадью 350 квадратных метров. Она находится на третьем этаже в зоне вылета и рассчитана на 60 посетителей – детей и сопровождающих их лиц. Комната открыта круглосуточно и работает бесплатно.