РИАМО - 17 янв. Власти столицы подготовили необходимую документацию для достройки проблемного жилого комплекса «Академ-Палас» на проспекте Вернадского, дом 78 в столичном районе Тропарево-Никулино, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Этот жилой комплекс находится в стройке уже около 12 лет. Сейчас мы завершили всю «бумажную» стадию и, я думаю, что в ближайшие три года достроим этот комплекс», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что столица уделяет много внимания проблемам обманутых дольщиков.

«Все такие объекты у нас под контролем. По ним разработаны дорожные карты и графики завершения работ», – отметил заммэра.