РИАМО - 17 янв. Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволил разгрузить от 7 до 12% станции столичного метро «Кунцевская», «Фили», «Окружная» и «Деловой центр», сообщил в пятницу журналистам начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Андрей Акимов.

«От 7 до 12% разгрузились такие станции как «Кунцевская», «Фили», станция «Окружная» и «Деловой центр», потому что пассажиры проезжают либо дальше к следующим станциям, либо метрополитену предпочитают проезду МЦД», - сказал Акимов.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Уже за первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить порядка 20 станций Московского метрополитена.

За два месяца работы поезда МЦД перевезли свыше 23,8 миллиона пассажиров.

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