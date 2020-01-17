РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников прочистили участок канализационного коллектора для улучшения работы системы водоотведения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Водоканализационная служба МУЖКП «Котельники» выполнила прочистку участка канализационного коллектора от территории Коврового комбината в сторону жилой застройки микрорайона Ковровый с привлечением спецтехники АО «Люберецкий Водоканал». Работы производились гидродинамическим способом, при котором в качестве очищающей среды используется обыкновенная вода», – говорится в сообщении.

Вода, направленная под давлением, разбивает любые отложения во внутренних канализационных сетях. Прочистка участка канализационного коллектора с применением машины высокого давления позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду, что немаловажно для экологической обстановки в городском округе Котельники.

«Сложность выполнения данных работ заключалась еще и в том, что участок канализационного коллектора проходит транзитом под зданием Дома Культуры «Надежда» и имеет глубину залегания свыше 4 метров. В результате выполненных мероприятий повысилась работоспособность системы водоотведения жилого сектора микрорайона Ковровый, а также промышленной зоны, расположенной в данном микрорайоне», – заключается в сообщении.