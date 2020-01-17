РИАМО – 17 янв. Экс-звезда телепроекта «Дом-2», модель и телеведущая Алена Водонаева негативно прокомментировала расширение программы материнского капитала в России, сообщает kp.ru.

Ранее в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи и объявил о введение маткапитала за рождение первого ребенка. Выплаты за второго и последующих планируют увеличить.

«Чуть больше 1 миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи… <…> Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», – написала Водонаева в своем Instagram-аккаунте.

Она также заявила, что выплаты, которые будут выплачивать семьям с ребенком от трех до семи лет, не помогут решить проблему обнищания семей.

«Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение», – считает Водонаева.

По ее мнению, в стране есть серьезные экономические проблемы, которые и ограничивают рождаемость, а также проблемы с детсадами, школами и медициной.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов выступил с острой критикой подобных заявлений. При этом он призвал проверить Водонаеву на экстремизм.

«Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь», – заявил Милонов.