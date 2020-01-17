РИАМО – 17 янв. Экс-звезда телепроекта «Дом-2», модель и телеведущая Алена Водонаева негативно прокомментировала расширение программы материнского капитала в России, сообщает kp.ru.
Ранее в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи и объявил о введение маткапитала за рождение первого ребенка. Выплаты за второго и последующих планируют увеличить.
Она также заявила, что выплаты, которые будут выплачивать семьям с ребенком от трех до семи лет, не помогут решить проблему обнищания семей.
«Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение», – считает Водонаева.
По ее мнению, в стране есть серьезные экономические проблемы, которые и ограничивают рождаемость, а также проблемы с детсадами, школами и медициной.
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов выступил с острой критикой подобных заявлений. При этом он призвал проверить Водонаеву на экстремизм.
«Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь», – заявил Милонов.
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