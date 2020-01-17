РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В подмосковных Котельниках начнут выявлять организации, допускающие неформальное трудоустройство, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации Котельников накануне состоялось заседание межведомственной комиссии по организации работы по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

«На данный момент комиссией прорабатывается тактика выявления организаций на территории Котельников, в которых есть неформальное трудоустройство. Данные, полученные при выявлении таких организаций, будут переданы в соответствующие органы для привлечения к ответственности», – говорится в сообщении.

Трудовая деятельность без оформления влечет негативные последствия как для работника, так и для работодателя. В случае несоблюдения трудового законодательства, работодателя привлекут к административной либо к уголовной ответственности.

У неформально трудоустроенных работников уменьшается размер пенсии, не оплачивается больничный лист по беременности и родам, возникают проблемы с получением заемных средств в кредитных организациях, не возвращаются налоги на доходы физических лиц в случаях приобретения квартиры, затрат на обучение детей и лечение.