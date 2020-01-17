РИАМО - 17 янв. С момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры сэкономили 205 миллионов рублей, сообщил в пятницу журналистам начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Одно из ключевых преимуществ, которым обладает проект, - экономия, которую получает пассажир при пользовании новой билетной системы. <…> Со дня запуска экономия превысила почти 205 миллионов рублей», - сказал Акимов.

По его словам, наибольшую экономию ощутили жители города Щербинка, они смогли сэкономить около 11 миллионов рублей, а также жители поселка Нахабино Красногорска - около 30 миллионов рублей.

«Если брать в среднем, то пассажиры Москвы экономят по сравнению с прошлыми тарифами до 50%, а в Московской области до 75%», - добавил Акимов.

Он отметил, что годовая экономия пассажиров МЦД может превысить 7 миллиардов рублей.

21 ноября 2019 года было запущено движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. За первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить около 20 станций Московского метрополитена.

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