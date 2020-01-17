РИАМО - 17 янв. Председатель совета директоров страхового дома ВСК Сергей Цикалюк выступил в Москве XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия», он рассказал о цифровизации ВСК, говорится в сообщении пресс-службы страхового дома.

Цикалюк выступил в экспертной дискуссии «Управление цифровыми экосистемами – закат или трансформация классических корпораций?». Ключевыми вопросами для обсуждения стали итоги и перспективы цифровой трансформации бизнеса, развитие экосистем технологическими гигантами и небольшими компаниями и развитие управленческих навыков в цифровую эпоху.

«Цифровизация для ВСК - это в первую очередь предоставление сервисов, позволяющих быстро и качественно выводить продукты на рынок. Во-вторых, – развитие систем принятия решений, внедрение машинного обучения. Мы используем элементы искусственного интеллекта для персонализации предложения клиентам», - сказал Цикалюк.

Он добавил, что сегодня ВСК активно развивает дистанционное урегулирование для того, чтобы у клиентов не было необходимости ехать в офис и они могли урегулировать страховой случай через мобильное приложение или сайт компании.

«Также сегодня мы продолжаем инвестировать в человеческий капитал. Мы понимаем, и мировая практика это подтверждает, что традиционные каналы продаж и живое общение с клиентами по-прежнему актуальны и будут продолжать пользоваться спросом», - добавил председатель совета директоров.

Он отметил, что в прошлом году продажи ВСК через дистанционные каналы достигли 5 миллиардов рублей. В этом году планируется увеличить этот показатель до 8 миллиардов рублей. Также дистанционным урегулированием пользуется все большее количество клиентов страхового дома. В прошлом году было урегулировано свыше 7,5 тысяч страховых случаев и эта цифра продолжит расти.

Он уточнил, что на сегодняшний день даже крупным компаниям трудно конкурировать технологически с цифровыми гигантами, и для ВСК критически важно создать удобную и качественную цифровую инфраструктуру, которая позволит развивать не только свою экосистему, но и быстро встраивать собственные сервисы в уже существующие экосистемы партнеров.

«Для нас важно уметь слышать своего клиента, понимать и предугадывать его потребности. В этом кроется сегодня успех любого бизнеса», - подчеркнул Цикалюк.

По его словам, сегодня цифровая трансформация невозможна без изменения самих компаний, их корпоративной культуры, также очень важно понимать роль человеческого капитала, талантов.

«Мы перенимаем опыт ведущих российских и международных компаний по построению рабочих команд и групп, которые занимаются выводом продуктов на рынок и состоят из представителей разных блоков. Это формирует корпоративную культуру и позволяет создавать качественный и проработанный со всех сторон, в том числе IT и потребительских свойств, продукт», - заключил он.