РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В подмосковных Люберцах 18 января пройдет бесплатный показ фильма о русской иконописи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина в Люберцах приглашает всех желающих 18 января на показ видеофильма «Идем по Русскому музею. Русская иконопись». Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие», – говорится в сообщении.

Клуб любителей классического искусства «Под сенью муз» организует просмотр видеофильма, приуроченный к Крещению Господню. Начало показа в 14:00. Вход свободный.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом 5А.