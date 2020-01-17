РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 янв. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» задержали двоихмужчин за разбойное нападение на таксиста в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от таксиста о том, что двое неизвестных в салоне автомобиля, угрожая пистолетом, похитили его мобильный телефон и деньги. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

«По горячим следам сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД были установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 22 и 24 лет, один из которых был ранее судим за аналогичное преступление. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанные находятся под стражей.